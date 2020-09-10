До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

«Шоу 8-ой армии США» и корейская популярная музыка. Ч.1





После того как Корейская война закончилась прекращением огня и между двумя Кореями была зафиксирована военная демаркационная линия, на Юге остались американские войска, и, как следствие, возникла индустрия развлечений для поддержания боевого духа военных, оказавшихся вдалеке от родины. В так называемых «шоу 8-й армии» участвовало большинство корейских музыкантов, ставших впоследствии первопроходцами, изменившими лицо корейской популярной музыки.





Голливудская звезда Мэрилин Монро выступает перед дислоцированными в Корее войсками США и ООН в феврале 1954 г. Во время своего 4-ого тура она дала 10 концертов на военных базах по всей стране, в частности в Сеуле, Тондучхоне, Тэгу и в уезде Инчже-гун. Несмотря на холод, звезда пела на сцене под открытым небом в платье с открытыми плечами.

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Популярность кей-попа, вышедшая за пределы Азии, породила ряд вопросов. Какой аспект кей-попа делает его столь популярным во всем мире? В чём состоит культурная мощь страны, создавшей музыку с таким потенциалом распространения? В результате какого процесса эволюции эта музыка достигла своего нынешнего положения? Самый фундаментальный среди них — это, наверное, вопрос об истоках кей-попа.





Согласно распространённому мнению, что кей-поп уходит своими корнями в шоу 1950-х годов для военнослужащих 8-й армии, современная корейская поп-музыка испытала сильное влияние популярной американской музыки, распространившейся в стране благодаря этим шоу. А они, в свою очередь, дали начало проведению прослушиваний для открытия новых талантов и возникновению профессионального менеджмента в сфере шоу-бизнеса.





Такие утверждения, не будучи полностью голословными, являются чрезмерным упрощением. Шоу для американских военных и кей-поп разделяет временная пропасть в более чем 30 лет, и путь, который прошла за это время корейская популярная музыка, так же значим, как и изменения, принесённые этими шоу.





Присутствие американских войск

ХХ век был эпохой войн. И одной из главных особенностей этих войн было то, что они требовали мобилизации всех сил и ресурсов. Использовать индустрию развлечений на государственном уровне для воодушевления солдат и подъёма их боевого духа тоже придумали в начале ХХ века. Правительство США ещё в Первую мировую войну разработало планы обеспечения воющих на передовой живыми выступлениями артистов, а в годы Второй мировой войны создало Объединённые организации обслуживания вооружённых сил. Именно под эгидой этой организации во время Корейской войны и после неё страну посетили такие величайшие звёзды того времени, как Мэрилин Монро, Луи Армстронг и Нэт Кинг Коул.





Корейская индустрия развлечений начала работать для американских военных, дислоцирующихся в стране, сразу после Освобождения в 1945 году. В стране был расквартирован 24-й корпус армии США, в связи с чем возник спрос на шоу для клубов на военных базах. В то время в Сеуле было довольно много групп и артистов, занятых в сфере развлечений ещё с периода колониального правления Японии. Обычно они сидели в своих офисах или чайных, ожидая приглашений для выступления в армейских клубах. Большинство из них были хорошо знакомы с западной популярной музыкой, такой как латиноамериканская музыка, французский шансон и джаз, которые начали проникать в Корею с 1920-х годов.





В ранний период таких шоу особую активность проявлял Ким Хэ Сон* и его коллектив «KPK». Ким был широко известен как муж певицы Ли Нан Ён и отец Ким Сук Ча и Ким Э Чжа, двух из трёх участниц группы «Ким Систерз». Он начал свою карьеру в 1935 году как певец и композитор и приобрёл репутацию одного из лучших джазменов Кореи. Поэтому было бы опрометчиво считать шоу для военных 8-й армии единственным каналом проникновения американской поп-музыки в Корею.





Шоу в армейских клубах взяли разбег в 1957 году, когда командование 8-й армии, дислоцировавшейся в Японии, переехало в столичный район Ёнсан и были созданы Вооружённые силы США в Корее. Военные базы разместились по всей стране, включая Ёнсан в Сеуле, Пхёнтхэк и Тондучхон в провинции Кёнгидо, Тэгу в провинции Кёнсан-Пукто. Вокруг них тут же появились клубы для военных. По сообщениям, к середине 1950-х годов только в окрестностях Сеула и ДМЗ работало 264 клуба. В ситуации возросшего спроса на живые концерты стало невозможно более полагаться на нерегулярные выступления местных артистов или наезжающих время от времени знаменитостей из США.

Ли Ги Ун профессор-исследователь НК (Humanities Korea) Института исследований Восточной Азии Университета Сонгонхве





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





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