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7 сентября впервые отмечался Международный день чистого воздуха для голубого неба. Он был учреждён в 2019 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Республики Корея. Церемония на тему «Чистый воздух для всех» прошла 8 сентября в штаб-квартире ООН. В ней приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил видеопоздравление. Он отметил, что между недавними частыми тайфунами и пандемией COVID-19, парализовавшей жизнь всего человечества, есть непосредственная связь, поэтому решение климатических проблем – серьёзная задача для мирового сообщества. Мун Чжэ Ин поделился планами проведения жёсткой экологической политики. Он напомнил, что среднегодовой уровень концентрации микропыли в воздухе удалось слегка понизить, но этот показатель до сих пор остаётся высоким по сравнению с другими развитыми странами.

Южнокорейский лидер объявил, что намерен ускорить переход на более чистые и безопасные источники энергии. В частности, до окончания срока своего правления он планирует закрыть десять угольных электростанций, а до 2034 года будут закрыты ещё 20. К 2025 году планируется также увеличить количество источников солнечной и ветровой энергии в три раза, а для снижения уровня концентрации микропыли планируется тесно сотрудничать с соседними государствами.

На церемонии выступил также министр экологии Республики Корея Чо Мён Рэ. В своём выступлении он подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с загрязнением атмосферы. Посол Республики Корея при ООН Чо Хён, в свою очередь, представил план упразднения угольных электростанций в РК. Он предложил другим странам также сократить выбросы загрязняющих веществ от угольных электростанций и промышленных предприятий.