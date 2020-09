Вышел новый сингл от MAMAMOO

ⓒ RBW

Участницы группы MAMAMOO (마마무) впервые за долгое время представили новый сингл под названием «Хочу быть самой собой» (WANNA BE MYSELF). Работа была опубликована 10 сентября, спустя десять месяцев после выхода второго студийного альбома группы reality in BLACK. По словам продюсерского агентства RBW, песня отражает очарование и колорит, присущие только MAMAMOO. В последнее время участницы группы занимались сольным творчеством. По этой причине девушки решили сделать своим поклонникам небольшой подарок, представив музыкальный трек в полном составе.