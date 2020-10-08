Рассказ «Забавный роман моей подруги» писательницы Юн Ён Су

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С кофе в руках я направился на склад. На самом деле кофе было вдоволь и на моём рабочем месте. Просто мне нравилось неспешно попивать кофе по утрам вместе с этими женщинами. Ни я, ни Ичхонтэк не расстроимся, если Ян Ми выйдет замуж за хорошего мужчину и мы больше не сможем собираться по утрам. Ян Ми перенесла много страданий. Почти двадцать лет после окончания школы она жертвовала собой, чтобы оплатить учёбу младшим братьям и сёстрам и помочь семье. Было бы естественно, если бы теперь она могла пожить для себя.





나는 커피를 든 채 창고로 향했다.

커피야 사실 내가 근무하는 창고 사무실에도 얼마든지 있다.

단지 두 여자와 함께 하는 느긋한 아침커피가 좋았을 뿐이다.

아침 커피 시간이 없어지더라도

양미가 좋은 남자를 만나 결혼한다면

나나 이천댁이나 불만이 있을 리 없다.

양미는 그동안 고생을 너무 많이 했다.

여고를 졸업하고부터 근 20년동안 그야말로 몸을 바쳐

동생들 학비에 가족들의 생계를 책임져왔다.

이제라도 제 살 궁리를 하는 것은 당연하지 않은가.









Главные герои произведения – женщина с прозвищем Ичхонтэк, что означает «невестка из города Ичхона», которая работает в отделе салатов продуктового магазина, Ян Ми, которая продаёт жареную курицу в том же магазине, и мужчина Хён Су, рассказчик повествования и руководитель отдела упаковки на складе того же магазина. Каждое утро все трое завтракают оставшимися со вчера салатами. Но однажды Ян Ми стала пропускать завтраки под предлогом диеты.









- Я даже поздоровался с ней. Она так странно себя повела. Быстро задула свечи, поставила торт в коробку и ушла. Удивительно, да? Кто так сидит в парке в одиночку? - эмоционально рассказывал один из сотрудников.

Хён Су вспомнил утренние слова Ичхонтэк.

С Ян Ми точно что-то не так. Она постоянно разговаривает сама с собой. Иногда начинает кружиться и смеяться, будто её кто-то щекочет. Иногда она смотрит под аппарат для жарки и начинает с кем-то шептаться. Я даже выждала, когда она отойдёт в туалет, чтобы проверить, нет ли там кого. Может, ей от голода видится всё это?





“아, 손양미씨한테 인사도 한 걸요~

영 어색해하더라고요. 얼른 촛불을 끄고 상자에다 케이크를 넣더니 가버렸어요.

희한하죠? 세상에 누가 공원에서 혼자....”





조 군에게 눈을 부라리면서도 나는 한편으로 이천댁의 말을 떠올렸다.





“아무래도 양미가 이상하다니까. 혼잣말하는 건 보통이야.

어떤 때는 혼자 몸을 배배 틀면서 웃기도 하거든.

누가 옆에서 간질이기라도 하는 것처럼.

치킨 기계 밑을 내려다보며 누구랑 시시덕거리기도 하고.

오죽하면 내가, 양미 화장실 간 사이에 기계밑을 들여다보았겠어.

양미 걔 너무 안 먹어서 헛것이 뵈는 거 아냐?”









Писательница Юн Ён Су родилась в 1952 году в Сеуле. Её литературный дебют состоялся в 1990 году после выхода рассказа «Наблюдения за экологией» в журнале «Современная проза». Лауреат XXIII литературной премии им. Ман Хэ 2008 года.