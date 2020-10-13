Меня зовут По Ри (나는보리)

Актриса На Мун Хи (나문희 배우)
2020-10-13
#Новости шоу-бизнеса l 2020-10-12
Жанр: драма
Режиссёр: Ким Чжин Ю
В ролях: Ким А Сон, Ли Рин Ха, Квак Чин Сок, Хо Чжи На
На экранах: с 21 мая 2020 г.
Возрастное ограничение: отсутствует
11-летняя По Ри – единственная в семье со здоровым слухом. Её родители и брат общаются между собой на языке жестов. Порой девочка чувствует себя от этого очень одинокой. По Ри очень хочется сблизиться с семьёй, и вскоре её мечта становиться явью.
2020-10-13
2020-10-14 09:57:03
2020-10-14 14:52:59
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >