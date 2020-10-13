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Меня зовут По Ри (나는보리)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-10-12


Жанр: драма

Режиссёр: Ким Чжин Ю

В ролях: Ким А Сон, Ли Рин Ха, Квак Чин Сок, Хо Чжи На

На экранах: с 21 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: отсутствует


11-летняя По Ри – единственная в семье со здоровым слухом. Её родители и брат общаются между собой на языке жестов. Порой девочка чувствует себя от этого очень одинокой. По Ри очень хочется сблизиться с семьёй, и вскоре её мечта становиться явью.

Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
Меня зовут По Ри (나는 보리)
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