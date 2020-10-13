Меня зовут По Ри (나는보리)





Жанр: драма

Режиссёр: Ким Чжин Ю

В ролях: Ким А Сон, Ли Рин Ха, Квак Чин Сок, Хо Чжи На

На экранах: с 21 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: отсутствует





11-летняя По Ри – единственная в семье со здоровым слухом. Её родители и брат общаются между собой на языке жестов. Порой девочка чувствует себя от этого очень одинокой. По Ри очень хочется сблизиться с семьёй, и вскоре её мечта становиться явью.