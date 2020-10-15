Рассказ «Забавный роман моей подруги» писательницы Юн Ён Су

ⓒ Getty Images Bank

- Выпейте для снятия усталости и обо всём забудьте.





- Это был Пак Вон Чжун, - объясняла Ян Ми. – Он широко улыбался с плаката на двери магазина с банкой пива в руках. Хён Су, ты можешь в это поверить? Конечно, никто не поверит. Но это ничего. Ведь это касается только его и меня.





- Только дотронься до украшения. И я найду тебя в любом месте, - сказал Пак Вон Чжун.





- Он приходил ко мне каждый раз, когда я дотрагивалась до украшения, - говорила Ян Ми. – Я нравилась ему за добрый характер. Всех, кто использовал мою доброту, он считал плохими.





‘시원하게 한 잔 마셔요. 그리고 다 잊어버려요’





“박원준이었어.

맥주캔을 들고 환히 웃는 그 이의 포스터가 가게 문짝에 붙어 있었던 거야.

거기서, 그 포스터에서, 그이가 자연스럽게 걸어 나왔어.

현수씨, 내 말 믿을 수 있어?

믿을 수 없겠지, 누구도.

아무래도 괜찮아. 이건 그이와 나만의 일이니까”





‘목걸이를 문질러요. 당신이 어디 있든 내가 찾아갈테니’





”목걸이를 문지를 때마다 그는 내 앞에 나타났어.

그는 내가 착해서 좋다고 했어.

착한 건 바보스러운 게 아니라 그냥 착한 거라고 했어.

그런 걸 이용해 먹는 사람들이 나쁘다고 했어. ”









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Что-то яркое, подобное драгоценным камням, мы часто видим сразу, а что-то дорогое, но невидимое, часто не замечаем, например, воздух, которым мы дышим. Мы забываем о самых простых вещах. Невидимый возлюбленный в этом рассказе как раз играет роль такого предмета. Он помогает Ян Ми отказаться от тяжёлой жизни, которой она привыкла жить.









Из-за перемен у Ян Ми оставалось меньше средств на содержание семьи. Она даже побаивалась, что отец начнёт снова бить её, как в детстве.





- Но вот что странно. Семья стала чувствовать моё настроение. Когда я вскользь упомянула о маленьких размерах своей комнаты, отец вдруг аккуратно предложил: «Если тебе тесно, можешь переехать в нашу спальню». А мать повела себя ещё неожиданнее. Она всегда экономила каждую копейку, не выставляла лишний раз закуски из квашеной капусты и соевых ростков, а тут приготовила мне закуску из мяса.





본인을 위해 돈을 쓰느라 당연히 집에 내놓는 생활비가 줄어들었습니다.

양미는 혹시 아버지가 어릴때처럼 자신을 때릴지도 모른다고 생각했습니다.





“ 그런데 희한하지. 가족들이 내 눈치를 보는거야.

방이 작다고 무심코 던진 한 마디에 아버지가 조심스레 말하는 거야.

좁으면 안방이랑 바꾸든지.

엄마는 더 웃겨.

휴일 한 끼 밥을 먹는데도 땡전 한 푼 없다며

김치에 콩나물도 아까워하던 엄마가,

내 상에 고기반찬을 내놓는 거야”









Писательница Юн Ён Су родилась в 1952 году в Сеуле. Её литературный дебют состоялся в 1990 году после выхода рассказа «Наблюдения за экологией» в журнале «Современная проза». Лауреат XXIII литературной премии им. Ман Хэ 2008 года.