На параде в Пхеньяне представлено новое оружие

РК повышает технологический уровень отрасли материалов, комплектующих и оборудования
2020-10-15 11:16:57
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-10-15
Военный парад по случаю 75-летия основания Трудовой партии Кореи был необычным: он состоялся не утром, как обычно, а поздно вечером. Аналитики полагают, что северокорейское руководство поставило цель максимально затруднить обнаружение нового оружия со спутников. Внимание мирового сообщества привлекла эмоциональная речь председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. Выражая благодарность своему народу, он снял очки и вытер слёзы. Северокорейский лидер упомянул о трудностях, с которыми сталкивается страна, признав тем самым политические неудачи. С подробностями - доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.
2020-10-15 11:16:57
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