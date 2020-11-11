Рассказ «Одолжим одиночество» писателя Ким Гён Ука

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К ликующе поднял вверх закрывавшие окно жалюзи.

За ними находился аккуратный искусственный садик.

- Сделаны изо мха. Это называется топиарий. Взял пакетом вместе с беговой дорожкой.

Опрыскиватель начинает работать только после часа бега. Они становятся безмерно щедрыми, если видят, что я пропотел и весь вымок.

Вообще я ведь брал в аренду не это.

Я спокойно ждал, когда он продолжит рассказ.

- Я брал в аренду щедрость. Сначала заказал просто из любопытства.

Через несколько дней мне прислали беговую дорожку, потом приехали люди в оранжевой униформе, быстро установили и уехали.

Эти ребята знают, что такое воображение.





K는 통유리를 가리고 있던 블라인드를 득의만만하게 걷었다.

블라인드가 걷히자 오밀조밀한 정원이 눈앞에 펼쳐졌다.

“이끼로 만든거야. 토피어라고 해. 러닝머신과 패키지로 대여한 거야.

러닝머신을 한 시간 뛰어야 스프링클러가 작동하게 되어 있어.

흠뻑 땀 흘리고 나서 저 녀석들이 촉촉이 젖는 모습을 보고 있노라면

더없이 너그러워져. 그런데 애당초 내가 대여한 것은 저것들이 아니었어”

나는 K가 말을 잇기만 잠자코 기다렸다.

“내가 대여한 것은 너그러움이었어”

장난삼아 대여를 신청해봤더니 며칠 후 러닝머신이 택배로 날아왔고,

오렌지색 유니폼을 입은 사내들이 와서

뚝딱뚝딱 저걸 설치하고 갔어. 상상력이 뭔지 아는 친구들이야.“









В конце концов, главный герой тоже зарегистрировался на сайте компании, дававшей в аренду абсолютно всё, и принялся искать.









Я ввёл в строке поиска «одиночество» и нажал Enter:

передо мной появились самые разные виды одиночества, какие только можно представить – от «одиночества в толпе» до «абсолютного одиночества».

Я выбрал «одиночество для отдыха».

Стоимость одного сеанса составляла двадцать пять тысяч вон, я купил четыре. Аренда должна была предоставляться каждое воскресенье.





검색창에 고독을 입력하고 엔터키를 누르자

<군중 속의 고독>에서부터 <절대고독>까지

상상할 수 있는 모든 고독의 목록이 눈앞에 망라되었다.

나는 <휴식같은 고독>을 선택했다.

나는 일회 대여료 이만 오천원에 월 4회분을 신청했다.

매주 일요일을 대여날짜로 지정했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В 2000-х годах в Корее начал приобретать популярность здоровый, размеренный образ жизни. Сбалансированная жизнь стала намного актуальнее. Пользуясь услугами компании, которая даёт в аренду всё, К видит испорченную реальность и, в конце концов, исчезает. Сможет ли главный герой жить другой жизнью?









Писатель Ким Гён Ук родился в 1971 году в г. Кванчжу. В 1993 году получил дебютную премию журнала «Мир писателей» в категории «Молодой писатель». В 2016 году выиграл главную премию 40-й литературной премии им. Ли Сана.