Солистка группы «Румяные подростки» временно приостанавливает выступления

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Солистка группы «Румяные подростки» (볼빨간사춘기) Ан Чжи Ëн (안지영) временно приостанавливает выступления в связи с душевным расстройством. Певице необходим продолжительный отдых для проведения лечения и восстановления сил, - 11 ноября сообщили в продюсерском агентстве Shofar Music. Известно, что Ан Чжи Ëн испытывает недомогание с начала 2020 года. По причине недавнего ухудшения её состояния было принято решение о временном прекращении творческой деятельности. Между тем, в продюсерском агентстве обратились к общественности с просьбой воздержаться от возможных домыслов и недоразумений, которые могут быть вызваны текущим состоянием здоровья певицы. Ранее, 4 ноября, Ан Чжи Ëн представила мини-альбом Filmlet с заглавным треком «Красная помада» (빨간 립스틱).