Цветение вишни осенью

Группа BTS получила награду «Инноваторов 2020 года»
2020-11-16
2020-11-18
18 ноября температура воздуха в стране оказалась в среднем на десять градусов выше, чем обычно. В округе Согу города Кванчжу можно увидеть осеннее цветение вишни Чхунчхунхва, которая цветёт дважды в год в течение двух месяцев – весной и осенью.
(Yonhap News)
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