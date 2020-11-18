Цветение вишни осенью









18 ноября температура воздуха в стране оказалась в среднем на десять градусов выше, чем обычно. В округе Согу города Кванчжу можно увидеть осеннее цветение вишни Чхунчхунхва, которая цветёт дважды в год в течение двух месяцев – весной и осенью.

(Yonhap News)