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Цветение вишни осенью

2020-11-18

Новости



18 ноября температура воздуха в стране оказалась в среднем на десять градусов выше, чем обычно. В округе Согу города Кванчжу можно увидеть осеннее цветение вишни Чхунчхунхва, которая цветёт дважды в год в течение двух месяцев – весной и осенью.  

(Yonhap News)

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