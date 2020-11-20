15 стран Азии подписали соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве

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15 ноября 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также РК, Китай, Япония, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Это крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле объединяет страны, чей совокупный валовой внутренний продукт составляет треть мирового. Церемония подписания состоялась в формате видеоконференции. В приветственном выступлении президент РК Мун Чжэ Ин отметил, что ценности свободной торговли теперь воплощены в действие. Он выразил уверенность в том, что данное соглашение принесёт всестороннюю экономическую пользу не только участникам соглашения, но и всему миру, а также даст толчок развитию свободной торговли. Соглашение вступит в силу через 60 дней после того, как соглашение ратифицируют как минимум шесть стран-членов АСЕАН и три участника партнёрства, не входящих в состав АСЕАН. В южнокорейском правительстве надеются, что документ вступит в силу в первом полугодии следующего года.

Идея о зоне свободной торговли такого формата впервые была предложена Японией, однако далее обсуждения проводились под руководством стран АСЕАН. С ноября 2012 года переговоры проводились 31 раз. Также стороны организовали 19 встреч на министерском уровне и 4 саммита. Основная идея соглашения – это снижение таможенных пошлин и активизация многосторонней торговли путём создания широкой системы торговых и инвестиционных отношений. Некоторые моменты соглашения, однако, вызывают опасения. Представители южнокорейской промышленности обеспокоены возможным наплывом товаров из Японии, которые обладают более высокой конкурентоспособностью по сравнению с отечественными товарами. В торговле со странами АСЕАН ожидается ещё большее открытие рынка: если раньше снижение таможенных пошлин в разных странах региона касалось 79-89% товаров, то новое соглашение затронет 92-94%. В отношениях с Китаем, Австралией и Новой Зеландией уровень открытости рынка останется прежним.