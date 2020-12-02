РК отменит систему цифровых сертификатов

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С 10 декабря в РК перестанет действовать система цифровых сертификатов, позволяющих идентифицировать личность человека в сети интернет. Соответствующие поправки к указу об исполнении Закона об электронной подписи были приняты на заседании кабинета министров. После отмены системы сертификатов правительство намерено отобрать предприятия, которые займутся оформлением электронных подписей. Тогда же будет установлен регламент работы таких организаций. Предполагается, что с введением электронных подписей будет устранено одно из самых главных неудобств цифровых сертификатов – необходимость установки программы Active X и других рабочих файлов. Кроме того, электронную подпись можно будет оформить разными способами – с помощью номера удостоверения личности, номера банковского счёта или номера телефона. Сделать это можно будет и бесконтактным способом – на компьютере или мобильном телефоне. Пользователей также избавят от необходимости создания длинных паролей, вместо которых могут использоваться биометрические данные или упрощённые пин-коды. В целом, новая система будет более ориентирована на смартфоны, нежели на компьютеры.

Цифровые сертификаты, выпускаемые государственным центром сертификации, были введены в 1999 году для идентификации пользователей онлайн. Другими словами, эта процедура приравнивалась проверке удостоверения личности или подписи при контактном общении. Цифровые сертификаты позволяют совершать в Интернете финансовые операции, подавать налоговые данные, получать различные документы, совершать электронные сделки и другие важные действия. Тем не менее, среди пользователей уже давно росло недовольство по поводу необходимости установки различных программ для использования сертификата. Кроме того, существующие способы хранения сертификата и необходимость его регулярного обновления затрудняли использование сертификата с разных устройств. В связи с этим в мае этого года в Национальном собрании были приняты поправки к закону, предусматривающие отмену системы цифровых сертификатов. После вступления поправок в силу функции оформления электронных подписей возьмут на себя частные организации.