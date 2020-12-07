Вторая студийная пластинка Пэк Е Рин выходит 10 декабря

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2020-12-08 15:32:17
Певица Пэк Е Рин (백예린) в ближайшее время представит второй студийный альбом «Расскажи мне о себе» (tellusboutyourself). Его релиз состоится в четверг, 10 декабря. В новую пластинку войдут четырнадцать песен на английском языке, включая два заглавных трека – «Ненавижу тебя» (헤이트 유) и «0415». Пэк Е Рин в очередной раз исполнила все песни на английском языке. Как и в первом студийном альбоме, слова и музыка для всех песен были написаны лично певицей. Пэк Е Рин в 2019 году покинула продюсерское агентство JYP Entertainment, основав собственный музыкальный лейбл Blue Vinyl. Затем, 10 декабря того же года, певица представила первый студийный альбом «Каждое письмо, отправленное тебе» (Every letter I sent you.), заглавный трек которого Square (스퀘어) принёс ей большую популярность.
2020-12-08 15:32:17
2020-12-08 13:43:06
2020-12-08 12:09:06
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