Вторая студийная пластинка Пэк Е Рин выходит 10 декабря

ⓒ Blue Vinyl

Певица Пэк Е Рин (백예린) в ближайшее время представит второй студийный альбом «Расскажи мне о себе» (tellusboutyourself). Его релиз состоится в четверг, 10 декабря. В новую пластинку войдут четырнадцать песен на английском языке, включая два заглавных трека – «Ненавижу тебя» (헤이트 유) и «0415». Пэк Е Рин в очередной раз исполнила все песни на английском языке. Как и в первом студийном альбоме, слова и музыка для всех песен были написаны лично певицей. Пэк Е Рин в 2019 году покинула продюсерское агентство JYP Entertainment, основав собственный музыкальный лейбл Blue Vinyl. Затем, 10 декабря того же года, певица представила первый студийный альбом «Каждое письмо, отправленное тебе» (Every letter I sent you.), заглавный трек которого Square (스퀘어) принёс ей большую популярность.