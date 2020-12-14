Сколько фильмов и сериалов сняли на острове Чечжудо в 2020 году

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Остров Чечжудо – одно из популярнейших в РК мест для съёмок корейских фильмов и сериалов. Об этом свидетельствуют данные Института развития культурного и видеоконтента Чечжудо. В прошлом году на острове были сняты 92 кинокартины, а в текущем – их количество возросло до 133, увеличившись более, чем на 44%. Основная причина такой популярности Чечжудо, прежде всего, объясняется продолжающейся тенденцией пандемии коронавируса, из-за которой съёмки за рубежом стали временно невозможны. Сообщается, в этом году на Чечжудо были сняты сериал «Легенда о Ку Ми Хо» (구미호뎐) телеканала tvN, сериалы «Влюбившийся шпион» (나를 사랑한 스파이) и «Давайте поужинаем» (저녁 같이 드실래요) телеканала MBC. В Институте развития культурного и видеоконтента Чечжудо активно поощряют съемки на острове. В рамках поддержки выделяются средства в размере до 30% от общей суммы расходов. За последние три года финансовую поддержку получили одиннадцать фильмов и сериалов. Общая сумма составила 915 тыс. долларов.