Музыкальные новинки декабря 2020 года

ⓒ Blue Vinyl, HOOK ENTERTAINMENT, SM Entertainment, woollim entertainment

Декабрь 2020 года оказался богатым на музыкальные события. Певица Пэк Е Рин (백예린) 10 декабря опубликовала второй студийный альбом «Расскажи мне о себе» (tellusboutyourself). Работа состоит из четырнадцати песен. Это несколько меньше, чем в предыдущем альбоме «Каждое письмо, отправленное тебе» (Every letter I sent you). Новая пластинка включает в себя два титульных трека «Ненавижу тебя» (헤이트 유) и «0415». Наибольшую популярность среди слушателей получила песня «Игра в любовь» (Lovegame). Все песни из альбома представлены на английском языке и написаны с участием Пэк Е Рин. Актёр и певец Ли Сын Ги (이승기) 10 декабря также представил новую работу под названием «Проект» (THE PROJECT). Это уже седьмой по счёту студийный альбом певца. В него вошли девять композиций с заглавным треком «Я постараюсь» (잘할게). Ранее, 15 ноября, певец представил сингл «Очевидный мужчина» (뻔한 남자), вошедший в альбом «Проект». Вернувшийся из армии участник группы INFINITE (인피니트) Ким Сон Гю (김성규) в понедельник, 14 декабря, представил третий сольный мини-альбом «Внутри меня» (INSIDE ME). В него вошли шесть песен, включая заглавный трек «Мне холодно» (I'm Cold). Певица Тхэ Ëн (태연) обрадовала своих поклонников новостью о выходе четвёртого мини-альбома. Пластинка под названием «Как мне тебя называть» (What Do I Call You) выйдет во вторник, 15 декабря. Ожидается, что в альбом войдут шесть песен, в том числе опубликованный в мае текущего года сингл Happy (해피).