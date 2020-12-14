Снеговичок в длинную холодную ночь

Снежное королевство
2020-12-15
2020-12-14
14 декабря в городе Чхунчхон провинции Канвондо на клумбе в одном из квартирных комплексов приютился снеговик. Благодаря крепкому морозу он благополучно продержался всю ночь.
(Yonhap News)
2020-12-15
2020-12-15 14:08:46
2020-12-15 14:08:36
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