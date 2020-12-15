Universal Connect - разработчик платформы электронной коммерции

ⓒ universalconnect

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Universal Connect (유니버셜 커넥트), провайдером электронной торговой площадки, ориентированной на рынок Юго-Восточной Азии. Говорит учредитель компании г-жа Ли А Рам.





Компания Universal Connect основана в конце октября 2019 года. В ней работают два человека - я и мой деловой партнёр, который находится в Сингапуре. Наша цель - создать сервис, который соединит южнокорейские компании с клиентами по всему миру. Благодаря партнёру в Сингапуре, я поняла, что спрос на южнокорейскую продукцию в Юго-Восточной Азии растёт. Я начала свой бизнес, который был выбран в качестве одного из проектов, получивших в прошлом году поддержку правительства. Изучив основные платформы электронной коммерции, применяемые в Юго-Восточной Азии, я обнаружила, что они отличаются от тех, что доступны на южнокорейском рынке. Я бы сказала, что они устарели. Тем не менее, они хорошо продавались. Заметив потребительский спрос в регионе на продукцию южнокорейского производства, я начала свой бизнес.





Г-жа Ли А Рам специализировалась в области электронной техники и международного сотрудничества в области развития. Работая в стартапе, она обратила внимание на вечную проблему в швейной промышленности. Ежегодно на южнокорейский рынок поступает около 100 млрд единиц новой одежды. Но далека не вся эта одежда продаётся в её сезон. Производители одежды в стране, которая имеет четыре сезона года, вынуждены избавляться от несезонной продукции, распродавая её по низким ценам. Риски, связанные с перепроизводством, ложатся серьёзным бременем как на мелких производителей одежды, так и на крупные компании, оптовых и розничных торговцев. Компания Universal Connect нашла выход из этой проблемы, разработав торговую платформу, которая позволяет компаниям по производству одежды продавать свои товары со склада на внешнем рынке по полной цене даже после окончания сезона. В Юго-Восточной Азии лето длится круглый год, поэтому летнюю одежду можно экспортировать туда в течение всего года. Это гораздо выгоднее, чем хранить ей на складе. Кроме того, местные потребители проявили интерес к южнокорейской продукции, которой в Юго-Восточной Азии не так много.





ⓒ universalconnect

Объём мобильного шопинга в Юго-Восточной Азии растёт более чем на 30% в год. Сообщается, что к 2025 году рынок составит 153 млрд долларов. Мы выбрали Сингапур в качестве нашей первой целевой страны, потому что рост его ВВП является одним из самых высоких в мире. Кроме того, местные жители привыкли к онлайн-платежам. Сингапур – многонациональное государство, жители которого часто путешествуют в соседние страны, поэтому было бы удобно распространить там наш бизнес. Объём онлайн-шопинга постоянно растёт во всём мире. Этому явлению способствует пандемия COVID-19. Я думаю, что рост будет продолжаться.





В настоящее время компания Universal Connect предлагает на своём веб-сайте одежду и товары для домашних животных. Это разумно, поскольку рынок модной одежды сокращается, в то время как рынок товаров для домашних животных после пандемии расширяется. Число посетителей, сайта постоянно растёт благодаря тому, что представитель компании в Сингапуре выполняет такие задачи как изучение рынка, реакции потребителей и установка контактов с деловыми партнёрами. Особенность компании – работа с товарами средней и высокой ценовой категории. Universal Connect мечтает стать поставщиком платформы, которая лучше отражает вкусы потребителей, а не просто поставщиком товаров. Компания также стремится учесть религиозные, этнические и культурные различия, существующие в Юго-Восточной Азии. Это позволит получить больше отзывов клиентов.





Мы уважаем вкусы и стили потребителей, стремясь облегчить им задачу по выбору товаров. В Юго-Восточной Азии религии и культура отличаются от корейских, но там не так много каналов, предлагающих информацию о линейках продуктов, ценах и дизайне. Мы надеемся предоставить необходимую информацию через наши товары и услуги.





Мелким производителям при всём их желании пока трудно получить доступ к мировому рынку из-за недостатка информации о странах, а также трудностей с доставкой, отсутствием контактов с потребителями и проблемами с послепродажным обслуживанием. Благодаря компании Universal Connect, южнокорейские оптовые и розничные торговцы одеждой могут попытаться выйти на мировой рынок со своей продукцией независимо от сезона года. Компания Universal Connect дала отечественным производителям одежды новые возможности. Мы надеемся, что, начав с Сингапура, компания вырастет в ведущего поставщика платформы электронной коммерции, который представляет K-fashion на всём огромном рынке Юго-Восточной Азии.