Компания LBS Tech - разработчик мобильной платформы для людей с ограниченными возможностями

ⓒ LBStech

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию LBS Tech (LBS테크), разработчика мобильной платформы, которая обеспечивает удобства передвижения людям с ограниченными возможностями, прежде всего, с ослабленным зрением. У микрофона президент компании г-н Ли Си Ван.





Компания LBS Tech производит платформы, которые помогают людям с ограниченными физическими возможностями передвигаться, заказывать вещи и платить удобным для них способом. Такси для инвалидов обычно высаживают пассажиров в специально отведённых местах, чтобы они могли быстро вернуться домой. Но обычные водители такси этого не делают. Я слышал, что однажды слепой вышел из такси всего в пяти метрах от нужного ему места, но он бродил три часа, прежде чем вернулся домой. Информация о местоположении может быть неважной, а может быть очень важной. Я решил создать простое в использовании приложение для помощи людям с ограниченными возможностями.





Г-н Ли Си Ван ранее работал в крупных южнокорейских компаниях, таких как Samsung, LG и Hyundai Motor. У него был собственный бизнес на родине и в США. Казалось бы, у него в жизни всё нормально, но однажды он решить сделать что-то более значимое. Вот почему г-н Ли Си Ван основал компанию LBS Tech. Наблюдая за тем, как его слепой родственник пользуется смартфоном, он проанализировал уровень распространения смартфонов для слабовидящих и потенциал роста соответствующего рынка. Он был убеждён в безграничном потенциале услуг для инвалидов, учитывая, что рынок для 250 млн слепых во всём мире оценивается в 50 млрд долларов. Поэтому его компания разработала приложение для поиска на основе местоположения под названием G-EYE (지아이). Оно сохраняет информацию о пешеходных дорожках, которые слепые люди использовали раньше, и сообщает им о маршрутах. Кроме того, приложение преобразует письменную информацию в устную речь, чтобы слепые пользователи могли легко заказывать вещи и оплачивать покупки в магазинах. Помимо информации о местоположении, G-EYE отражает опыт пользователей, например, с какой скоростью они в среднем ходили, как долго и часто они останавливались. В результате приложение обновляет карту более точно и подробно. Если слепые найдут удобные дорожки, они окажутся удобными и для пользователей инвалидных колясок. Это означает, что G-EYE – универсальное приложение.





ⓒ LBStechИнвалидам необходимо узнать, где находится вход в здание, но получить информацию бывает непросто. С нашей технологией можно определить местонахождение входа, однажды сфотографировав его. Если говорить о препятствиях, то они делятся на фиксированные и нефиксированные. Нефиксированные препятствия - сложная задача. Например, когда идёт снег, слепые могут оказаться в опасной ситуации, так как они могут упасть. Из-за проблем со зрением им трудно распознать опасность. В сотрудничестве с Корейской метеорологической администрацией мы работаем над технологией, способной обнаруживать опасность, например, автоматически определяя, какие места являются скользкими, когда идёт снег, чтобы обеспечить безопасность людей с ограниченными возможностями. Эта функция отличает наш сервис от других.





Бизнес-модель LBS Tech представляет собой нечто бóльшее, чем просто приложение для инвалидов. Консультационные услуги по интеллектуальному городу, призванные обеспечить удобство для социально уязвимых групп, составляют значительную часть прибыли компании. LBS Tech удостоена различных наград на правительственном уровне, а также президентской премии на конкурсе использования общедоступных данных 2018 года. Она реализовала пилотный проект «умного города».





Мы предоставили услугу «умного города» на пробной основе в административном городе Сэчжоне. Слепым сложно пользоваться кофейнями, но новая система, которая безопасно направляет их туда, позволяет им удобно заказать кофе, что оживит региональную экономику. Кофейни могут увеличить продажи более чем на 20%. Опрос слепых показывает, что все респонденты хотят выходить на улицу, а не оставаться дома. Позволяя им потреблять больше, мы можем создать более здоровую модель потребления. Я считаю, что это полезная услуга для инвалидов, а также для экономики.





Компания LBS Tech планирует изучить зарубежные рынки. Несколько лет назад Дания, Финляндия, Великобритания, Таиланд и Вьетнам предложили сотрудничать с компанией с целью создания точных картографических сервисов для обычных пользователей, а также для слепых. Поскольку её технология и потенциал признаны на родине, компания уверена в своём успехе на международном рынке.





Наш сервис можно рассматривать как инструмент для участия инвалидов в общественной деятельности. «Умные города» строятся по всему миру, но инвалидам сложно пользоваться даже базовыми услугами в существующих городах. Город, который мы представляем, легко доступен для людей с ограниченными возможностями. Мы работаем над созданием безбарьерного «умного города» с улучшенной доступностью.





Решая социальные проблемы и создавая устойчивую бизнес-модель, компания LBS Tech является моделью успешного стартапа. Благодаря компании, настоящий «умный город», удобный для всех, быстрее становится реальностью.