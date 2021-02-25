Компания LG Energy Solution выиграла спор с SK Innovation

ⓒ YONHAP News

Южнокорейская компания-производитель аккумуляторов LG Energy Solution одержала победу над своим основным конкурентом SK Innovation в споре, который длился почти два года. 10 февраля Комиссия по международной торговле США вынесла окончательное решение в пользу LG, обвинившей SK в краже коммерческих секретов. Правовой спор между южнокорейскими компаниями привлёк международное внимание, поскольку он носит необычно масштабный характер. Кроме того, он связан с аккумуляторными батареями для электромобилей, которые стали одним из двигателей роста следующего поколения. Очевидно, что решение комиссии дало LG преимущество, поставив SK в невыгодное положение. Ситуацию анализирует директор Института глобальной экономики г-н Ким Дэ Хо.





Компании LG и SK давно спорят о нарушении патентных прав на батареи. Комиссия по международной торговле США приняла решение в пользу LG, которая обвиняет SK в краже коммерческих секретов, связанных с аккумуляторными технологиями, путём найма на работу бывших сотрудников LG. Торговая комиссия запретила SK работать на американском рынке в течение десяти лет. При этом она может продолжить экспорт компонентов аккумуляторов в течение ограниченного времени для компаний Ford Motor и Volkswagen, чтобы автопроизводители могли найти других поставщиков. Компоненты для производства аккумуляторов для Ford Motor можно экспортировать в течение четырёх лет, а для Volkswagen - в течение двух лет.





Хотя SK Innovation проиграла спор, она возлагает свою последнюю надежду на президента США Джо Байдена, который может отменить решение Комиссии по международной торговле. Губернатор штата Джорджия, где SK строит свой аккумуляторный завод, фактически призвал президента наложить вето на решение.





Аккумуляторы для электромобилей - это один из секторов, который Джо Байден предполагает развивать в соответствии с его позицией по развитию экологически чистого бизнеса. Остановка бизнеса SK в США на десять лет повлияет на производителей электромобилей и другие отрасли, связанные с окружающей средой. В этой связи Байден может принять решение об отмене решения комиссии. Кроме того, аккумуляторный бизнес SK оказывает большое влияние на рынок рабочих мест в штате Джорджия. Учитывая вклад SK в региональную экономику, Байден может пойти против решения торговой комиссии, которое приведёт к потере многих рабочих мест.





Одновременно есть мнение, что Байден не наложит вето на решение комиссии. Если будет именно так, то у SK останутся два варианта. Компания может приступить к юридическим процедурам, чтобы обжаловать постановление или провести переговоры с LG. Затянувшаяся судебная тяжба станет серьёзным финансовым бременем для обеих компаний, и компромисс окажется для них более подходящим.





На пути к компромиссу есть два камня преткновения. Во-первых, согласятся ли две компании на расходы, которые потребуются для урегулирования спора. Хотя они не раскрывают конкретных цифр, источники в отрасли говорят, что LG просит SK выплатить несколько миллиардов долларов компенсации, в то время как SK предлагает несколько сот миллионов долларов. Помимо большого разрыва в сумме, имеется проблема с сохранением авторитета компаний. До сих пор они отстаивали свои собственные претензии. Если одна сторона сдастся, её основной бизнес, включая аккумуляторы, сильно пострадает, и это отрицательно скажется на потребителях. Неизвестно, смогут ли они заключить взаимовыгодное соглашение.





Для LG желательно как можно скорее закончить спор, а SK, упустив шанс на победу, вынуждена принять невыгодные условия переговоров. Американским клиентам SK предоставлен льготный период до четырёх лет, даже если Байден не наложит вето на решение, и SK не придёт к какому-либо соглашению с LG. Если SK решит обжаловать решение комиссии, она может отложить его исполнение до завершения дополнительных судебных разбирательств. Затяжной тупик в переговорах между LG и SK нанесёт удар по южнокорейской аккумуляторной индустрии. В прошлом году на долю трёх отечественных производителей аккумуляторов - LG Energy Solution, SK Innovation и Samsung SDI - приходилось 34,7% мирового рынка. Но китайские и японские производители не сидят сложа руки. Кроме того, Европейский альянс производителей батарей стремится стать единоличным поставщиком аккумуляторов в страны Европы.





Борьба между LG и SK пойдёт на пользу китайским и японским производителям аккумуляторов. Начав производство относительно рано, Республика Корея опережает другие страны в технологиях¸ но технологический разрыв невелик. Ситуация можно измениться в любой момент. Японские производители внимательно следят за южнокорейскими конкурентами. Два крупнейших производителя должны положить конец внутренней вражде, и для них будет идеальным вариантом прийти к соглашению.





Аккумуляторы считаются двигателем будущего роста после полупроводников. В стране много ждут от так называемого «альянса K-battery», состоящего из трёх производителей аккумуляторов, таких как LG, SK и Samsung, а также автопроизводителя Hyundai Motor и его дочерней компании Kia. Остаётся надеяться на то, что LG и SK примут верное стратегическое решение.