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Милый дом (스위트홈)

#Пять минут о кино l 2021-02-23

Сеул сегодня


Сегодня мы снова ненадолго отвлечемся от большого кинематографа и перенесем наше внимание на телеэкраны, благо Южная Корея все больше радует нас хорошими, интересными и качественными сериалами. Наш сегодняшний герой – десятисерийный фильм «Милый дом» (по-корейски 스위트홈), вышедший на Нетфликсе 18 декабря прошлого года. 


После ужасной автомобильной аварии, в которой погибла вся его семья, Чха Хен Су переезжает в старый многоквартирный дом. Его соседи по дому оказываются странными людьми. В один день мир захватывают чудовища, и все жители дома оказываются заперты в здании без возможности выйти на улицу, кишащую самыми разными и страшными существами. Смогут ли все они выжить?

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