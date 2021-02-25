Милый дом (스위트홈)





Сегодня мы снова ненадолго отвлечемся от большого кинематографа и перенесем наше внимание на телеэкраны, благо Южная Корея все больше радует нас хорошими, интересными и качественными сериалами. Наш сегодняшний герой – десятисерийный фильм «Милый дом» (по-корейски 스위트홈), вышедший на Нетфликсе 18 декабря прошлого года.





После ужасной автомобильной аварии, в которой погибла вся его семья, Чха Хен Су переезжает в старый многоквартирный дом. Его соседи по дому оказываются странными людьми. В один день мир захватывают чудовища, и все жители дома оказываются заперты в здании без возможности выйти на улицу, кишащую самыми разными и страшными существами. Смогут ли все они выжить?