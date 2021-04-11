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Песни о весне

#Мелодии Кореи l 2021-04-07

Мелодии Кореи

Песни о весне

В начале апреля в Корее почти всегда стояла хорошая погода, отлично подходившая для новых начинаний, совместных прогулок, посадки цветов и подготовки рисовых полей. На этот же период выпадал день чхонмён по сельскохозяйственному календарю и праздник хансик. С этим солнечным и вдохновляющим периодом весны связано немало песен, которые вы услышите в нашем выпуске. 


Выпуск 509. Песни о весне

* Песня «Бабочка, отправимся в зелёные горы» – Ким Ён Им (вокал)

* Песня «Чечжон» – Ким Чжон Ён (вокал)

* Песня «Ёндуречжиль сори» – Общество по сохранению полевых песен г. Коян (вокал)

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