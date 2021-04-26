Телеканал KBS анонсировал новый сериал

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Телеканал KBS2 в ближайшем времени приступит к съёмкам сериала «Уроки полиции» (경찰수업). Главные роли исполнят актёры Чха Тхэ Хён (차태현), Чин Ëн (진영) и актриса и певица Чон Су Чжон (정수정). По сюжету опытный детектив и бывший хакер, ныне слушатель полицейской академии, встречаются в качестве учителя и ученика. Вскоре им предстоит принять участие в совместном расследовании одного важного дела. Актёр Чха Тхэ Хён исполнит роль детектива Ю Дон Мана, роль бывшего хакера Кан Сон Хо – актёр Чин Ëн. Актрисе Чон Су Чжон досталась роль девушки по имени О Ган Хи, отличающейся твёрдой волей и неимоверным стремлением к правде. Премьера сериала состоится в июле текущего года.