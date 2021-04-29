Кемпинг в машине: новый тренд в туризме. Ч.2





Плюсы и минусы

«Чхабак» стал популярен прежде всего потому, что позволяет отправиться в путь спонтанно, без особой подготовки. В пятницу после работы можно поехать на берег моря или в лес. Одна женщина-ютубер смогла собрать более 400 тысяч просмотров благодаря единственному видео, в котором она рассказывает, что кемпинг в машине идеально подходит для отдыха в одиночку. К тому же такой отдых не требует особого оборудования — достаточно взять с собой готовой еды и что-нибудь выпить.





Для «чхабака» не нужен кемпинг. С ростом популярности этого вида отдыха, чтобы остановиться в известных кемпингах, нужно заранее бронировать места, тогда как кемпинг в машине позволяет остановиться на ночь в любом месте, где можно припарковаться. Не обошлось и без влияния коронавируса. С ограничением личных контактов из-за соблюдения социальной дистанции «чхабак» стал играть роль отдушины, позволяя отдохнуть на лоне природы в одиночку или с семьёй. В «Чхабак кемпинг клаб», крупнейшем в стране онлайн-объединении любителей «чхабака», в феврале 2020 года состояло 80 тысяч человек, а в начале сентября уже более 170 тысяч.





Так выглядит интерьер внедорожника, оборудованного для «чхабака». Среди молодёжи стало популярным самостоятельное изготовление всего, что нужно для ночёвки в машине и для оформления её интерьера.

© Kim Nam-jun

Как правило, для «чхабака» используют внедорожники, так как в них просторный салон, но для поездок в одиночку подойдёт и обычный седан при условии, что в нём складываются сиденья.

© gettyimages

Но есть и минусы. Надувные матрасы не такие удобные как обычные, поэтому для чувствительного человека ночь в машине может стать бессонной. В феврале прошлого года разрешили переделывать под кемперы легковые автомобили, но выравнивание пола не такая простая задача. Мало радости принесёт «чхабак» и тем, кто привык с утра принимать душ.





Кроме того, в машине летом жарко, а зимой холодно, потому что опасно надолго оставлять включённым кондиционер или отопление. Для борьбы с жарой или холодом приходится покупать пауэрбанк, дающий электричество, или портативный автономный обогреватель. Ещё одна неприятная проблема — насекомые, и тут понадобится противомоскитная сетка-палатка.





Когда обзаводишься необходимым снаряжением, невольно начинаешь искать всё более дорогие вещи, чтобы сделать «чхабак» максимально уютным. Один ютубер рассказал, что он бросил кемпинг в машине именно из-за такой болезненной тяги к поиску и скупке оборудования.





Вид досуга с большим потенциалом

Главное достоинство кемпинга в машине — возможность сделать остановку на ночлег в любом месте. Вы можете заночевать, где понравится, не будучи ограничены территорией кемпинга или рекреационного леса. Конечно, большинство любителей «чхабака» предпочитают парки или пляжи на берегу моря или реки, где есть туалеты. В итоге многие локации обрели популярность как места для такого отдыха. Но в то же время во многих местах вынуждены ограничивать въезд из-за проблем, связанных с организацией привалов и приготовлением еды. Одновременно приезжающие толпы людей наносят ущерб природе и оставляют мусор в неположенных местах. Но если бы за кемпингом в машине закрепились определённые правила поведения на природе, то этот вид досуга имел бы все шансы стать рациональным и выгодным способом путешествовать в эпоху коронавируса.





Ким Дон Хван* журналист «Сеге ильбо»





Полный текст статьи «Кемпинг в машине: новый тренд в туризме»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.