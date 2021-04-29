Жилищное строительство в КНДР

Кемпинг в машине: новый тренд в туризме. Ч.2
2021-04-29
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-04-29
На восьмом съезде Трудовой партии Кореи в январе этого года был провозглашён пятилетний план экономического развития, который предусматривает строительство 50-ти тысяч квартир в Пхеньяне к 2025 году. Почему, несмотря на трудности, вызванные международными санкциями и пандемией COVID-19, Северная Корея продолжает жилищное строительство? На этот вопрос ответит политический обозреватель Чхве Ён Иль.
2021-04-29
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