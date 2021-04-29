Новая мелодрама с легендарным актерским составом

Кемпинг в машине: новый тренд в туризме. Ч.2
2021-04-29
# Новости шоу-бизнеса l 2021-04-28
В новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» мы расскажем вам о новом сериале с просто сногсшибательным актерским составом от сногсшибательно талантливой сценаристки. 20 апреля было объявлено о создании нового романтического сериала под названием «Наш блюз». Также героинями этого выпуска в очередной раз стали красавицы Brave Girls, которые рассказали, что один из суперхитов их старших коллег по сцене изначально предназначался им. Ну что, друзья, заинтригованы? Тогда не забудьте присоединиться к нашему эфиру!
Новая многообещающая работа сценаристки На Хи Гён
2021-04-29
2021-04-28
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