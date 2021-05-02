Компания Makestar - оператор платформы контента K-pop

ⓒ MAKESTAR

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас компанией Makestar (메이크 스타), которая является оператором платформы контента K-pop. У микрофона – президент компании г-н Ким Чжэ Мён.





Makestar управляет краудфандинговой платформой, которая производит и распространяет контент K-pop. Платформа позволяет фанатам со всего мира принимать участие в производстве такого контента. Мы запустили сервис в 2016 году, и в настоящее время пользователи из 230 стран мира имеют доступ к глобальной платформе, а оплата производится в 120 странах. Наши сотрудники хорошо разбираются в K-pop, контактируют с компаниями и агентствами, которые занимаются производством контента, заочно знакомы с поклонниками K-pop во всём мире. В сотрудничестве с этими компаниями и агентствами мы планируем, внедряем и продаём различные товары и услуги. Фактически, мы начали публиковать информацию о мировых продажах в первый же день после запуска сервиса. Мы продолжим развивать наш опыт, чтобы стать ведущим мировым поставщиком контента K-pop.





Г-н Ким Чжэ Мён был одним из основателей компании FNC Entertainment, которая продюсировала таких звёзд K-pop как F.T. Island, CNBLUE и AOA. Проработав в индустрии K-pop более 15 лет, он основал компанию Makestar, чтобы возглавить глобализацию K-pop. Она представила своего рода «промежуточную» платформу в индустрии K-pop. Платформа доставки продуктов связывает рестораны с потребителями, а платформа совместного использования автомобилей связывает водителей с пассажирами. Точно так же Makestar через краудфандинговые проекты связывает фанатов K-pop с продюсерскими агентствами артистов K-pop. В наши дни многие потребители активно участвуют в производственном процессе. Компания Makestar проводит различные мероприятия, чтобы помочь фанатам со всего мира использовать контент K-pop в более интересной и увлекательной форме. Например, если фанаты покупают новый альбом своей любимой звезды K-pop, Makestar даёт им возможность выиграть в лотерею разговор с этой звездой по видеосвязи, дарит фотографии с автографами звёзд. Более 70 процентов продаж Makestar приходится на зарубежные рынки, такие как США, Европа, Япония и Китай.





ⓒ MAKESTAR

Мы реализовали более 500 проектов, которые осуществляли 250 продюсерских агентств , включая CJ, Cube и RBW. Проекты включают продажу товаров, встречи с фанатами и выпуск альбомов с участием таких популярных исполнителей, как Mamamoo, IZ*ONE и THE BOYZ. Компания Makestar собрала данные о фанатах 6 тысяч исполнителей. С помощью собственной системы мы анализируем социальные сети, такие как Twitter и Instagram, для определения количества фанатов, прогнозирования спроса и результатов наших проектов. После завершения проекта мы предоставляем данные агентствам. У Makestar есть собственный центр доставки, чтобы помочь фанатам по всему миру быстро и без проблем получить заказанные товары. Компания быстро реагирует на различные потребности фанатов во всём мире.





Компания Makestar широко использует информационные технологии, собирая и анализируя данные о фанатах со всего мира через свою собственную систему, чтобы предсказать их потенциальную реакцию и изучить возможность успеха артиста ещё до дебюта. Основываясь на этих данных, продюсерское агентство может более эффективно наметить планы зарубежных выступлений звёзд K-pop. Мировая популярность корейской поп-культуры, известной как «корейская волна» или «халлю», продолжает расти. Начало ей положили телесериалы, в первую очередь, «Зимняя соната». Совсем недавно начался новый виток «халлю», который инициировали популярная группа BTS и оскароносный фильм «Паразиты». Компания Makestar реализовала множество проектов о малоизвестных исполнителях. В результате наши продажи в пять-десять раз превысили первоначальную цель. Хотя пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике, в прошлом году объём продаж компании Makestar существенно увеличился. Отчасти это связано с тем, что она работает в интернете, а большинство поклонников живут за пределами Кореи. Собственная система доставки позволила иностранным фанатам быстро и удобно получать товары, связанные с «халлю». Компания Makestar мечтает создать развлекательную платформу, которая поможет повысить глобальный статус «халлю».





Мы надеемся вырасти в ведущего оператора на рынке «халлю», подобного Amazon, когда наша платформа будет востребована поклонниками во всём мире. Поклонники «халлю» заинтересованы не только в товарах и услугах, связанных с их любимыми звёздами, но и в корейской культуре и продуктах в целом. Наша платформа будет предоставлять всё, что связано с «халлю», включая продукты K-beauty и K-fashion, а также контент K-pop и сопутствующие товары. Это наша конечная цель.





Компания Makestar обеспечила инвестиции в размере около 10 млн долларов, включая 5 млн долларов, полученные в начале этого года от Корейского банка развития. В результате компания расширяет сферу своей деятельности с K-pop на сериалы, фильмы и развлечения. Помимо количественного роста, она стремится к качественному росту за счёт сотрудничества с производителями K-beauty и K-fashion. Компания, несомненно, сможет сделать большой шаг вперёд в своём стремлении обеспечить прочный международный успех «халлю».