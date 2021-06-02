Смена жилья в КНДР

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Отчёт о жилищных условиях в Республике Корея за 2019 год свидетельствует о том, что жители страны меняют жильё в среднем каждые 7,7 года. Это означает, что южнокорейцы переезжают каждые семь или восемь лет. А какова ситуация в Северной Корее? В последнее время газета «Нодон синмун» много пишет о жилищном строительстве, которое идёт полным ходом в различных регионах страны. В частности, в провинции Пхёнан-Пукто завершено строительство сотен домов, и люди переезжают в них. Новые жилые комплексы время от времени сдаются в эксплуатацию в Пхеньяне. О том, насколько часто северокорейцы меняют жильё, расскажет г-жа Ким Ён Хи (김영희), старший научный сотрудник Центра новой экономики Корейского полуострова Корейского банка развития.