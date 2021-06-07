Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Вячеслав Ятиев из Новосибирска, часть 2

#Вы в эфире l 2021-06-06

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска:

#Радиокружок с 12-ти лет 

#Слушаем радио по ночам, когда стихает суета дня 

#Квадрокоптер и электровелосипед своими руками

#Выжигание по дереву 

#Преображение во имя любви

#Кредо по жизни: Любовь - вечная муза 


ⓒ Вячеслав Ятиев

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >