Компания OBIGO - разработчик платформ для «умных» автомобилей

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Сегодня мы познакомим вас с компанией OBIGO (오비고), разработчиком платформ для «умных» автомобилей. У микрофона – президент компании г-н Хван До Ён.





Я впервые увидел смартфон приблизительно в 2007 году, когда был выпущен первый iPhone. При составлении нового бизнес-плана я думал, что скоро будет создан «умный» автомобиль, подобный смартфону. Как правило, навигационная система, встроенная в ваш автомобиль, остаётся в нём до тех пор, пока вы не продадите автомобиль. Но многие водители не используют эту систему, а вместо этого активируют автомобильные навигационные приложения на своих мобильных телефонах, что весьма неудобно. Я думал, что обычные автомобили должны решать подобные проблемы, и моя компания начала работать над такими решениями в 2009 году. Теперь она стала одним из всемирно известных поставщиков платформ для «умных» автомобилей. Они включают в себя решения, которые позволяют пользователям устанавливать приложения на свои автомобили, а не на смартфоны.





Г-н Хван До Ён работал в Samsung Electronics и иностранной компании над разработкой технологий, производством продуктов и их продажей, прежде чем основал свою собственную компанию OBIGO. Сначала компания занималась производством мобильных веб-браузеров, но сейчас работает над приложениями для транспортных средств, разрабатывая платформу, способную запускать приложения для смартфонов в автомобилях. До создания смартфонов мобильные телефоны использовались только для разговоров или фотографирования. Но в наши дни люди делают гораздо больше с помощью своих смартфонов. При использовании навигационной системы в автомобиле водители кладут смартфон на держатель автомобильного телефона и активируют навигационное приложение. Но карта исчезает, когда поступает звонок. Встроенная консоль дисплея автомобиля не используется, хотя занимает место. Приложения можно загружать и активировать на большом автомобильном дисплее, и многие из последних моделей оснащены системой для активации автомобильных приложений. Компания OBIGO увидела большой потенциал в этой области и вышла на рынок.





В отличие от других отечественных экспортёров, которые, прежде чем выходить на зарубежные рынки, обычно стремятся заработать репутацию в собственной стране, мы производили наши решения за рубежом. Нашу платформу использует один из трёх ведущих автопроизводителей в мире. Android - это мобильная операционная система или OS, а Windows OS предназначена для персональных компьютеров. Точно так же многие автомобили используют операционную систему под названием QNX. Браузер OBIGO устанавливается в QNX точно так же, как браузер Chrome устанавливается в операционные системы смартфонов, такие как Android. Это означает, что браузер OBIGO применяется к большинству автомобилей с операционной системой QNX.





Разработчики программного обеспечения обычно предоставляют консультационные услуги. OBIGO не предлагает консультаций, но получает в качестве роялти определённую сумму за каждую установленную платформу. Наступающая эра автомобилей будущего откроет для OBIGO новые возможности. Ожидается, что в ближайшее время появятся беспилотные автомобили, что расширит экосистему мобильности. В новую эру «автомобильной торговли» водители могут покупать всё на ходу, включая бензин, без необходимости использовать свои смартфоны или кредитные карты. Водители смогут использовать так называемые «сервисы мобильности», которые информируют их о том, когда следует менять моторное масло, с помощью данных в автомобиле. Чтобы получить преимущество на рынке, OBIGO планирует сотрудничать с различными компаниями.





Уже в июле этого года компания OBIGO будет зарегистрирована на бирже высокотехнологичных компаний KOSDAQ. Венчурным компаниям довольно сложно выйти на стадию первичного публичного размещения акций или IPO. Листинг на KOSDAQ - большое достижение для нас. В настоящее время мы работаем по двум направлениям. Во-первых, мы собираем уже доступный контент для смартфонов, например YouTube и Netflix, чтобы приложения могли работать в автомобилях. Во-вторых, мы развиваем собственные сервисы, ориентированные на автомобили. Мы продолжим развивать платформу, которая у нас уже есть, и собирать сервисы для конкретных транспортных средств для работы на этой платформе. Мы надеемся обогатить впечатления пользователей от вождения и помочь им чувствовать себя комфортно и приятно за рулём. Это наша цель.





Благодаря стабильным продажам, компания OBIGO зарекомендовала себя как мировой бренд. Её цель - построить «экосистему услуг OBIGO», по крайней мере, внутри автомобиля, и превратиться в глобального поставщика мобильных услуг.