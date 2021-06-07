Актриса Чон До Ен (전도연)

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На прошлой неделе мы рассказали вам о фильме «Большой куш», а сегодня предлагаем остановится на одной из актрис, которая сыграла в этом фильме главную роль – Чон До Ен.





Чон До Ен – уникальная актриса, в том плане, что с одной стороны, ее нельзя назвать мега популярной и в ее фильмографии почти нет мега хитов, которые бы гремели по всей стране. Но, с другой стороны, она однозначно признается как широкой публикой, так и критиками как одна из лучших корейских актрис, с очень большой палитрой актерских способностей и привлекательной харизмой.