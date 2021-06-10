«Сказание о верной Чхун Хян» - известный корейский эпос и один из основных музыкальных сказов пхансори. Это произведение вдохновляло людей на написание новых картин, песен, стихотворений и других произведений искусства. В нашем выпуске мы познакомим вас с песнями, написанными по мотивам этого сказания, а также расскажем о некоторых сценах и героях произведения.





Выпуск 517. Песни по мотивам «Сказания о верной Чхун Хян»

* Мелодия «Чоксонга» – Ким Чжун Су (вокал), группа «Вторая луна»

* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхун Хян», в котором Ли Мон Рён впервые видит Чхун Хян на качелях – Ким Со Хи (вокал)

* Песня «Сочхунхянга» – Ан Чжон А (вокал), Вон На Гён (скрипка хэгым), Ли Хва Ён (цитра каягым), Хан Соль Ип (цитра чхольхёнгым)