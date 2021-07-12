Ким Хи Чхоль и Момо расстались

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Певец Ким Хи Чхоль (김희철) и певица Момо (모모) официально объявили о своём расставании. Об этом 8 июля сообщили в продюсерских агентствах Label SJ и JYP Entertainment. Причина, по которой двое решили расстаться, не уточняется. В общей сложности пара встречалась полтора года. В августе 2019 года в прессе появились новости о начале отношений между двумя артистами. Долгое время они отрицали данный факт, но в январе 2020 года всё же признали свои отношения. В настоящее время Ким Хи Чхоль является участником группы SuperJunior (슈퍼주니어). Его бывшая спутница Момо родом из Японии, сейчас она выступает в составе группы TWICE (트와이스). Разница в возрасте между ними составляет 13 лет.