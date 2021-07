Музыкальные хиты из прошлого в новой аранжировке

ⓒ MYSTIC STORY

В последнее время в РК отмечаются тенденции к росту популярности песен прошлых лет. Певица Чон Ин (정인) во вторник, 13 июля, представит обновлённую версию собственной песни «Сезон дождей» (장마), выпущенной в апреле 2011 года. Новая работа записана с участником группы Brown Eyed Soul (브라운 아이드 소울) Ко Ëн Чжуном (고영준). Песня «Сезон дождей» представляет собой балладу о любви, в которой непрекращающийся дождь сравнивается со слёзами, пролитыми из-за ушедшей любви. На сегодняшний день – это одна из популярных песен в репертуаре певицы Чон Ин. Группа Gift (기프트) 7 июня выпустила песню «Время, проведенное в воспоминаниях» (기억을 걷는 시간), оригинальная версия которой впервые была исполнена в 2008 году группой NELL (넬). Это уже вторая композиция группы в рамках проекта Cyworld BGM 2021, объединяющего популярные песни из социальной сети Cyworld. Певица Со Ю (소유) в рамках того же проекта исполнила песню Y (Please Tell Me Why) группы Free Style (프리스타일), которая была выпущена в 2004 году. Это ещё одна композиция, пользовавшаяся особой популярностью в социальной сети Cyworld.