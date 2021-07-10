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Скрытый номер (발신제한)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-12


Режиссер: Ким Чхан Чжу

В ролях: Чо У Чжин, Ли Чжэ Ин, Чин Гён 

Жанр: Драма, триллер 

Премьера: 23 июня 2021 года

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет


Обычное утро главы отделения банка Сон Гю нарушает один странный звонок. Подняв трубку, он узнаёт о том, что его автомобиль заминирован, и как только он встанет с водительского кресла всё взлетит на воздух. Сон Гю не обращает на звонок особого внимания, однако через некоторое становится свидетелем подрыва автомобиля его коллеги. Вскоре Сон Гю становится главным подозреваемым по делу о терроризме в Пусане.

Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
Скрытый номер (발신제한)
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