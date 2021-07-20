О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (6) 이럴 줄 알았어

Диалог недели

민재(Мин Чжэ) : 내가 이럴 줄 알았어.

Я так и знала.

재희(Чжэ Хи) : 엄마 어떻게..

Мама, ты как здесь ...?

민재(Мин Чжэ) : 니가 자꾸 숨기기만 하니까 내가 이렇게 불시에 들이닥쳤지 야밤에.

Ведь ты всё скрываешь, поэтому я и нагрянула ночью.

이게 어떻게 된 거예요?

Что случилось?

당신이 여기 왜 있어요?

А Вы почему здесь?

정후(Чжон Ху) : 예?

Я?





Фраза недели

이럴 줄 알았어

[И-роль чжуль а-ра-ссо]

Так и знала





Грамматика

이럴 – от глагола 이러다. 이러다 – сокращенная форма от глагола 이리하다, что означает «делать так». И к этому глаголу присоединено окончание -ㄹ, с помощью которого предыдущее слово играет роль прилагательного, как причастие, поэтому окончание -ㄹ называется окончанием причастия. Данная причастная форма присоединилась к зависимому существительному 줄, которое означает «какой-то способ, план». Далее следует 알았어 - форма прошедшего времени от глагола 알다 – «знать», «быть в курсе», «понять». К основе глагола прошедшего времени 알았- добавляется окончание разговорной речи –어. Все вместе получается 이럴 줄 알았어, что переводится «так и знал». Однако, данное выражение говорит женский персонаж Мин Чхэ(민재), поэтому мы перевели «так и знала». Используя данное выражение, говорящий создает картины того, что он все знал заранее и предвидел, или выражает недовольство, раздражение и осуждает собеседника, если из-за него произошел какой-то неприятный случай, о котором говорящий заранее предупредил.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 이럴 줄 알았어

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 이럴 줄 알았어요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 이럴 줄 알았습니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



