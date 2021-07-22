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Пхеньян расширяет хакерскую активность

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-07-22

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank 

Недавно некоторые ключевые исследовательские центры Республики Корея, в том числе, Институт атомной энергии, подверглись хакерским атакам со стороны организаций, связанных с Северной Кореей. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.

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