Последние события на Корейском полуострове
Пхеньян расширяет хакерскую активность
2021-07-22
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-07-22
Недавно некоторые ключевые исследовательские центры Республики Корея, в том числе, Институт атомной энергии, подверглись хакерским атакам со стороны организаций, связанных с Северной Кореей. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.
Последние события на Корейском полуострове
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