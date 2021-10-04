Netflix и кей-контент: все в выигрыше. Ч.2





Netflix играет также роль окна халлю. Корейская волна теперь получает горячий отклик не только в Азии, но и в Великобритании и США. Причина энтузиазма зарубежных фанатов в отношении кей-контента Netflix — разнообразие. Англичанка Софи Абдул (23 года) с 14 лет обожает кей-поп, корейские сериалы и фильмы. «Благодаря Netflix теперь у меня лучше доступ к кей-контенту, — говорит Софи. — Когда мне грустно, я смотрю корейские сериалы, потому что они поднимают настроение». Девушка увлечённо рассказывает о Корее близким и друзьям, словно взяв на себя роль проводника в мир корейской культуры. Американка Челси Аносик (18 лет) — большой фанат корейских сериалов, которые она начала смотреть ещё до их появления на Netflix. «Приятно видеть, как Netflix побуждает корейских сценаристов, режиссёров и актёров пробовать делать новые вещи, которые они не могли делать на ТВ, — говорит девушка. — Многие ошибочно думают, что корейцы снимают только мелодрамы, и я хотела бы им сказать, что корейские сериалы гораздо богаче с точки зрения содержания». По мнению Мари Оливиа Гарсиа с Филиппин, «Netflix предлагает больше опций в плане корейского контента, нежели телеканалы», и «фанаты халлю благодарны за это». А Шравика Ванджари из Индии влюбилась в кей-контент, посмотрев фильм «Поезд в Пусан» (2016 г.). Она полагает, что «выдающиеся корейские фильмы и сериалы в жанре зомби и триллер будут доминировать на Netflix».





Тему зомби продолжит в этом году сериал «Все мы мертвы» о старшеклассниках, пытающихся спасти свою школу, заражённую вирусом. Это экранизация веб-туна Чу Дон Гына «Сейчас наша школа».

© Netflix

Снятый по веб-туну фильм «D.P.» рассказывает о буднях солдата, приписанного к подразделению военной полиции, занимающемуся поимкой дезертиров, и о душевных терзаниях последних.

© Netflix

Масштабные инвестиции

На основе успеха на мировом рынке Netflix продолжает расширять сотрудничество с Кореей — в ситуации обострившейся из-за пандемии конкуренции в сфере ОТТ-услуг компания намерена удержать первенство благодаря ещё более масштабным инвестициям. Заявление об инвестировании в производство кей-контента в текущем году 500 млн. долларов — тоже часть этого плана. Таким образом, общая сумма инвестиций за пять лет составит внушительные 700 млн. долларов. Чтобы создать стабильную производственную среду, Netflix заключила договор об аренде с двумя студиями — в Ёнчхоне и в Пхачжу. В распоряжении студии YCDSMC Studio 139 — шесть звуковых павильонов на площади 9 тыс. кв. м, тогда как в Samsung Studio — три таких павильона площадью 7 тыс. кв. м.

Благодаря такой поддержке появились ещё более разнообразные и оригинальные корейские сериалы в Netflix. В этом году сериале «Королевство: Асин с Севера», приквеле «Королевства», главную роль сыграла звёздная актриса Чон Чжи Хён. Интерес вызывает также сериал «Переезд на небеса», в котором мы видим истории умерших людей глазами сотрудников клининговой службы, утилизирующих вещи усопших. Фанаты халлю с особым восторгом приняли эту премьеру, поскольку главную роль в этом фильме играет популярный актёр Ли Чжэ Хун. Ещё одна ожидаемая новинка — фильм о буднях военной полиции «D.P.». Тему зомби в этом году продолжил сериал «Все мы мертвы» о старшеклассниках, пытающихся спасти свою поражённую вирусом школу. А в картине «Спокойное море» звёздный актёрский состав - Кон Ю, Ли Чжун и Пэ Ду На - играют учёных, живущих на заброшенной лунной станции.

Масштабные вливания Netflix обострили конкуренцию и между корейскими ОТТ-сервисами. КТ объявила, что к 2023 году произведёт 100 сериалов, инвестировав более 400 млрд. вон. Сервис Wavve, созданный тремя каналами эфирного телевидения (KBS, SBS, MBC), потратит на производство контента 300 млрд. вон. А TVING, возникший в результате альянса CJ и JTBC, тоже вложит в течение трёх лет 400 млрд. вон. Очевидно, что от противостояния гигантов сферы ОТТ-услуг выиграет не только корейский зритель, но и фанаты халлю во всем мире.





Фильмам третьего сезона предшествует специальный эпизод «Королевство: Асин с Севера». В роли королевы пиратов Асин, которая, похоже, может контролировать зомби, появится Чон Чжи Хён.

© Netflix

Кан Ён Ун корреспондент газеты «Мэиль кёнчже»





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.