Работа режиссёра Им Сан Су приглашена на Гавайский международный кинофестиваль





Работа режиссёра Им Сан Су (임상수) «Дорога к счастью» (행복의 나라로) получила приглашение на Гавайский международный кинофестиваль, открытие которого запланировано на 4 ноября. Как сообщили в кинопрокатной компании Lotte Entertainment, организаторы кинофестиваля высоко оценили новый фильм режиссёра Им Сан Су, отметив его как очень милый и душевный. Кинокартина вобрала в себя несколько жанров, таких как драма, боевик, трагедия и комедия, причём сделав это великолепно. По этой причине работа южнокорейского режиссёра была приглашена на кинофестиваль. Сюжет фильма «Дорога к счастью» повествует об истории двух героев, случайным образом завладевших крупной суммой денег. Это сбежавший из тюрьмы заключённый №203 и больной пациент Нам Сик. Роль первого исполнил актёр Чхве Мин Сик (최민식), роль последнего – актёр Пак Хэ Иль (박해일). Стоит отметить, что фильм «Дорога к счастью» ранее был приглашён на Пусанский международный кинофестиваль, который состоится в период с 6 по 15 октября.