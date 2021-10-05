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Выставка произведений древнего искусства

2021-10-05

Новости



Музей искусств Leeum от Samsung возобновляет работу выставки произведений древнего искусства. Перед официальным открытием состоялся показ для прессы. 

(Yonhap News)


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