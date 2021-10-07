Жизнь женщин в КНДР

Минари: ароматная и хрустящая корейская петрушка. Ч.1
2021-10-07
#Сближаясь с Севером l 2021-10-07
В этом году Северная Корея отметила 75-ю годовщину принятия закона о равенстве мужчин и женщин. В заявлении, опубликованном 30 июля министерством иностранных дел Северной Кореи, говорилось, что социалистические государства - это женский рай, в котором реализована политика уважения к женщинам, а капиталистические страны - это женский ад, где женщин презирают и дискриминируют. Таким образом, Северная Корея утверждает, что женщины в этой стране наслаждаются высоким уровнем равенства с мужчинами. О жизни северокорейских женщин расскажет госпожа Ким Ён Хи, старший научный сотрудник Центра новой экономики Корейского полуострова Корейского банка развития.
2021-10-07
2021-10-07
Последние события на Корейском полуострове
2021-10-07
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