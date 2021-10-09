Производители РК могут пострадать от сбоев в глобальной цепочке поставок

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Южнокорейские предприятия могут столкнуться с трудностями из-за перебоев в глобальной цепочке поставок в связи с повышением цен на сырьё и нехваткой энергоресурсов. В первую очередь эти проблемы коснулись Китая и Индии. В Китае из-за проблем с электроэнергией были отменены традиционные световые шоу во время государственных праздников, предприятия работают в ограниченном режиме, а стоимость электроэнергии в пиковое время возросла на 25%. Нехватка электроэнергии привела даже к отключению электричества в жилом секторе без предупреждения. Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с нехваткой угля для выработки энергии, повышением цен на топливо и жёсткой политикой углеродной нейтральности. Аналогичная ситуация наблюдается и в Индии. С наступлением зимы ситуация может только усугубиться: уже сейчас топливо подорожало на 155,4%.

Подобная тенденция стимулирует рост цен на сырьё, в частности, на кобальт и марганец, которые являются основными материалами для производства аккумуляторов. Между тем, южнокорейские производители аккумуляторов находятся на стадии активного наращивания потенциала вследствие увеличения мирового спроса на электромобили. При этом отечественные производители зависимы от китайского рынка. Рост цен на марганец и кобальт в конечном итоге может привести к перебоям в поставке отечественных аккумуляторов. Ситуация усугубляется также резким ростом стоимости морских перевозок.