Влюблённость (연모)





Режиссер: Сон Хён Ук, Ли Хён Сок

В ролях: Пак Ын Бин, Ро Ун, Нам Юн Су, Чхве Бён Чхан, Пэ Юн Гён

Премьера: 11 октября 2021 года





Девушка по имени Ли Хви всю свою жизнь провела вне королевского дворца. Сразу после рождения она была разлучена со своим братом-близнецом и отправлена в изгнание лишь по той причине, что король желал иметь только наследника, т.е. сына. Однако судьба распорядилась таким образом, что главный наследник трона погибает, и его сестра Ли Хви решает взойти на престол. Для этого ей приходится скрыть свою личность, переодевшись в мужчину.