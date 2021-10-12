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Влюблённость (연모)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-11


Режиссер: Сон Хён Ук, Ли Хён Сок

В ролях: Пак Ын Бин, Ро Ун, Нам Юн Су, Чхве Бён Чхан, Пэ Юн Гён

Премьера: 11 октября 2021 года


Девушка по имени Ли Хви всю свою жизнь провела вне королевского дворца. Сразу после рождения она была разлучена со своим братом-близнецом и отправлена в изгнание лишь по той причине, что король желал иметь только наследника, т.е. сына. Однако судьба распорядилась таким образом, что главный наследник трона погибает, и его сестра Ли Хви решает взойти на престол. Для этого ей приходится скрыть свою личность, переодевшись в мужчину.

Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
Влюблённость (연모)
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