Бум комнатного садоводства. Ч.1





Из-за пандемии COVID-19 люди стали проводить больше времени дома, увлекаться комнатным садоводством стала даже молодёжь. На разнообразных онлайн-курсах в популярной форме рассказывают, как лучше выращивать дома цветы и зелень.

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Пандемия коронавируса вызвала широкий интерес к садоводству. Растения успокаивают нервы и оживляют помещение. А выращенная в домашних условиях зелень помогает сэкономить в ситуации, когда цены на продукты непрерывно растут.





Вынужденная работать из дома, г-жа Пак Ын Чжин* (36 лет) поначалу приобрела одно растение в качестве бальзама для души, измученной особенностями жизни в условиях пандемии, но теперь её балкон похож на сад, а она сама недоумевает, как раньше жила без растений: «Я испытывала беспокойство, страдала от депрессий, но теперь, когда я смотрю на растения, на душе спокойно, и это даёт ощущение стабильности».





Г-жа Ким Гён Сон (39 лет, работающая мама) считала, что только пенсионеры копаются в саду, пока однажды не наткнулась на однодневные онлайн-занятия по садоводству. Теперь она выращивает на балконе разные растения, чтобы было чем занять детей, которые из-за пандемии не могут ходить в школу или поехать на выходные на ферму. Когда пандемия кончится, г-жа Ким планирует записаться на офлайн-курсы, чтобы серьёзно изучать planterior (от англ. plant — «растение» + interior — «интерьер»), т.е. искусство использования растений в интерьере с целью создания не только декора, но и психологического комфорта.





Многие люди справляются с тоской, вызванной пандемией, заводя «зелёных друзей». Ведь, как известно, общение с растениями способствует выработке серотонина, успокаивает и снижает риск депрессии.

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Интерес к комнатному садоводству, начавший расти около 10 лет назад среди людей пенсионного возраста, сейчас стал проявляться у представителей среднего поколения и у молодёжи. Неофитов от садоводства называют «пхамнини (пхамрини)». Это слово образовано соединением английского farm («ферма»; в корейском написании «пхам») и корейского «орини» («ребёнок, дети»). Изначально данный термин относился к новичкам в RealFarm, мобильной игры для соцсетей.





Принимая во внимание жилищную культуру, когда 77,2% населения живёт в многоквартирных домах, то, что родившиеся и выросшие в бетонных коробках без дворов молодые люди оценили радость от выращивания растений своими руками и теперь копаются в земле, является очень значимым изменением.





Ухаживая за растениями в горшках, дети могут знакомиться с природой не выходя из дома. Теперь, когда большинство корейцев живёт в многоквартирных домах, гостиные, балконы и крыши домов превращаются в миниатюрные сады.

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Ботанический тренд

Интерес к садоводству витал в воздухе ещё до пандемии. В октябре 2018 года в Сеуле открылся первый в своём роде Сеульский ботанический парк. За истекшее время его посетило более 10 млн. человек. Примечательно, что после такого успеха слово «ботанический» стало использоваться в названиях самых разных учреждений этого района. Здесь есть «ботанический» жилой комплекс, дворец бракосочетания, кофейня, агентство недвижимости, бильярдная, больница и даже минимаркет.





В начале этого года в Сеуле, на острове Ёи-до, открылся самый большой в Корее универмаг — The Hyundai. Этот универмаг нового типа, в котором 49% площадей отдано под внутренние сады и места отдыха, представляет разительный контраст с традиционным универмагом. Он появился в результате того, что «большая тройка» корейских универмагов, «Лотте», «Синсеге» и «Хёндэ», уже несколько лет соревнуется друг с другом в дизайне садовых пространств на своих торговых площадях. Можно сказать, что медленно распространявшийся до пандемии ботанический тренд после наступления коронакризиса вызвал настоящий бум садоводства.





Чон Дэ Хон президент Корейской ассоциации по содействию садоводству в жизни





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





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