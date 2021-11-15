Фильм «Серый кардинал» выходит в прокат





Показ фильма «Серый кардинал» (킹메이커) режиссёра Пён Сон Хёна (변성현) состоится в декабре. Новая работа представляет собой политическую драму, созданную по мотивам жизни известного политтехнолога Ом Чхан Рока (엄창록). Главные действующие лица представлены двумя героями: это актёр Соль Гён Гу (설경구) в роли политика Ким Ун Бома, намеревающегося стать президентом страны, и актёр Ли Сон Гюн (이선균) в роли его помощника Со Чхан Дэ. Ким Ун Бом благодаря своему подчинённому заручается поддержкой партии и становится кандидатом в президенты. Но вскоре, в его доме происходит мощный взрыв. Подозрение в его организации падает на его ближайшего соратника и помощника Со Чхан Дэ. Таким образом в их отношениях начинается новый период. Кроме двух актёров в фильме приняли участие Ю Чжэ Мён (유재명), Чо У Чжин (조우진) и многие другие артисты.