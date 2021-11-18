ООН приняла очередную резолюцию по правам человека в КНДР

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17 ноября Организация Объединённых Наций приняла резолюцию по правам человека в Северной Корее. Она единогласно утверждена Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН, который принимает такие резолюции семнадцатый год подряд. Как и прежде, в документе изложена озабоченность ситуацией с правами человека на Севере, а также содержится призыв к сотрудничеству в рамках глобальных поставок вакцин от COVID-19.
В резолюции содержится рекомендация в адрес Совета Безопасности ООН рассмотреть возможность обращения в Международный уголовный суд для привлечения к ответственности причастных к нарушениям прав человека в КНДР. Этот пункт присутствует в резолюции уже восьмой год подряд. В качестве примеров нарушения прав человека в документе перечисляются пытки, незаконные задержания, сексуальное насилие, лагеря для политзаключённых, похищение людей, ограничение передвижения. Все эти систематические и масштабные нарушения прав человека жёстко критикует мировое сообщество. В резолюции также порицается неподобающее отношение к репатриированным беженцам, ограничение свободы слова, вероисповедания и собраний, ущемление экономических, социальных и культурных прав, которое усугубилось с началом пандемии COVID-19.
Данная резолюция была принята по предложению стран Европейского союза. Республика Корея третий год подряд не фигурирует в списке стран, выступивших с предложением резолюции, но проголосовала за её принятие. В южнокорейском МИД заявили, что Сеул разделяет стремление мирового сообщества улучшить ситуацию с правами северокорейских граждан.
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