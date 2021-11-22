Хён Бин примет участие в новой работе режиссёра У Мин Хо

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Актёр Хён Бин (현빈) снимется в новой кинокартине режиссёра У Мин Хо (우민호) «Харбин» (하얼빈). Об этом 16 ноября сообщили в киностудии Hive Media Corp. Действие фильма разворачивается в начале 1990-х годов. Его основной сюжет посвящён истории борцов за независимость Кореи, посвятивших свои жизни в борьбе за свою родину. Начало съёмок фильма запланировано на начало 2022 года. В состав съёмочной группы войдут лучшие специалисты киноиндустрии страны, в том числе режиссёр Хон Гён Пхё (홍경표), принимавший участие в создании ряда популярнейших кинокартин РК. Режиссёр У Мин Хо – известная личность в южнокорейском кинематографе. В числе его главных работ такие известные фильмы как «Махинаторы» (내부자들), «Наркобарон» (마약왕), «Высшие чины госбезопасности» (남산의 부장들). Фильм «Харбин» станет для Хён Бина одной из первых работ за последнее время. Его последний фильм «Ярость» (창궐) режиссёра Ким Сон Хуна (김성훈) вышел в 2018 году. В прошлом году актёр завершил съёмки в фильме «Переговоры» (교섭) режиссёра Им Сун Ре (임순례). Премьера кинокартины была отложена на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса.