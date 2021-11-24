Томительное ожидание часто побуждало к написанию стихов и песен к возлюбленным. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными песнями на тему ожидания из известных корейских музыкальных сказов или народного песенного творчества.





Выпуск 540. Песни об ожидании

* Песня «Тэиннан» – Пак Мин Хи (вокал)

* Песня «Ибёльга» - Ким Чжун Су (вокал), группа «Вторая луна»

* Песня «Сусимга» – Ким Му Бин (вокал)