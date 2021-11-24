Пополнение в семействе Чхэна из группы EXO
2021-11-24
#Мелодии Кореи l 2021-11-17
Томительное ожидание часто побуждало к написанию стихов и песен к возлюбленным. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными песнями на тему ожидания из известных корейских музыкальных сказов или народного песенного творчества.
Выпуск 540. Песни об ожидании
* Песня «Тэиннан» – Пак Мин Хи (вокал)
* Песня «Ибёльга» - Ким Чжун Су (вокал), группа «Вторая луна»
* Песня «Сусимга» – Ким Му Бин (вокал)
2021-11-24
Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
2021-11-23
2021-11-23
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