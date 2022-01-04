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Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-03


Режиссер: Ким Чжон Хун

В ролях: Кан Ха Ныль, Хан Хё Чжу, Ли Гван Су, Квон Сан У

Премьера: 26 января 2022 г.


Главарь банды пиратов Му Чхи вместе с владелицей пиратского судна Хэ Ран случайно узнают о тайном сокровище королевской династии, бесследно исчезнувшем в глубине моря. Новое приключение заставляет их забыть о былых ссорах и отправится на поиски сокровищ. Всё бы ничего, да вот конкуренцию им составил другой пират Пу Хын Су, который ни перед чем не остановится ради достижения своей цели.

Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)
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