Пираты: Флаг гоблина (해적: 도깨비 깃발)

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2022-01-04
#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-03
Режиссер: Ким Чжон Хун
В ролях: Кан Ха Ныль, Хан Хё Чжу, Ли Гван Су, Квон Сан У
Премьера: 26 января 2022 г.
Главарь банды пиратов Му Чхи вместе с владелицей пиратского судна Хэ Ран случайно узнают о тайном сокровище королевской династии, бесследно исчезнувшем в глубине моря. Новое приключение заставляет их забыть о былых ссорах и отправится на поиски сокровищ. Всё бы ничего, да вот конкуренцию им составил другой пират Пу Хын Су, который ни перед чем не остановится ради достижения своей цели.
2022-01-04
2022-01-03
2022-01-03
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