Доктор-заключенный (4) 할 수 없죠

Диалог недели

간호사(Медбрат): 꼭 필요하신 거면 내일 과장님한테 보고한 다음에 보시죠?

Если это действительно необходимо, то завтра посетите пациента, предварительно сообщив об этом главному врачу.

한소금(Хан Со Кым):우울 증세가 심해서 당장 자살을 할지도 모르는 환잔데,

괜찮을까요? 괜찮겠죠?

У него настолько тяжёлая депрессия, что в любой момент он может покончить жизнь самоубийством… хотя может обойдётся?

간호사(Медбрат):자, 자살이요?

По… покончить жизнь самоубийством?

한소금(Хан Со Кым):뭐 할 수 없죠. 내일 과장님한테 말씀드리고 봐야겠다.

Ну, что поделаешь. Завтра доложу главному врачу и посещу пациента.

그때까지 살아있어야 보겠지만. 그럼 수고.

Надеюсь, он доживёт до завтра. До свидания.

간호사(Медбрат): 잠시만요!

Подождите!





Фраза недели

할 수 없죠

[Халь су оп-чо]

Что поделаешь





Грамматика

할 от глагола 하다 «делать» и окончания -ㄹ, с помощью которого предыдущее слово играет роль прилагательного, как причастие. 수 – зависимое слово, означающее «способ», «способность», «возможность». Далее следует 없죠 от слова 없다 «отсутствовать», «не быть», «не иметь». Сюда добавлено окончание неофициально-вежливого стиля речи 죠. 지요 или сокращенно 죠 употребляются, когда говорящий хочет с уважением высказать свое мнение. Итак, все вместе получается 할 수 없죠, что дословно переводится как «нет возможности делать что-либо», а более естественно «что поделаешь». Данное выражение обычно используется, когда больше нет никакого другого способа выйти из какой-либо ситуации или решить какую-либо проблему.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 할 수 없지

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 할 수 없죠, 할 수 없지요



