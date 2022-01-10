Кровь полицейского (경관의 피)





Режиссер: Ли Гю Ман

В ролях: Чо Чжин Ун, Чхве У Сик

Премьера: 5 января 2022 г.





Пак Кан Юн - руководитель следственного отдела. Мужчина живёт в роскошном доме, носит дорогой костюм, получает большие суммы денег от неизвестных людей. Его приоритетная задача – арестовывать преступников, порой забывая о законности методов. Вскоре в отдел приходит молодой полицейский Чхве Мин Чжэ, по своей натуре очень принципиальный человек. Двое постепенно сближаются, и Пак Кан Юн раскрывает своему подчинённому все карты. Во время расследования дела, связанного с наркотиками, выясняется, что Чхве Мин Чжэ – вовсе не новичок и является агентом под прикрытием, идущим по следу своего нового начальника.