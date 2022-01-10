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Кровь полицейского (경관의 피)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-01-10


Режиссер: Ли Гю Ман

В ролях: Чо Чжин Ун, Чхве У Сик

Премьера: 5 января 2022 г.


Пак Кан Юн - руководитель следственного отдела. Мужчина живёт в роскошном доме, носит дорогой костюм, получает большие суммы денег от неизвестных людей. Его приоритетная задача – арестовывать преступников, порой забывая о законности методов. Вскоре в отдел приходит молодой полицейский Чхве Мин Чжэ, по своей натуре очень принципиальный человек. Двое постепенно сближаются, и Пак Кан Юн раскрывает своему подчинённому все карты. Во время расследования дела, связанного с наркотиками, выясняется, что Чхве Мин Чжэ – вовсе не новичок и является агентом под прикрытием, идущим по следу своего нового начальника.

Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
Кровь полицейского (경관의 피)
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